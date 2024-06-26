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Путин переназначил Шувалова и Скворцову руководителями ВЭБ и ФМБА

17:58
  • среда
  • 26 июня 2024

Президент подписал соответствующие указы

Владимир Путин продлил полномочия председателя корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова на ближайшие 5 лет. Указ опубликован на сайте Кремля.

Организация интегрирована в реализацию нацпроектов. ВЭБ отвечает за эффективное привлечение инвестиций для развития страны.

Кроме того, указом президента Вероника Скворцова вновь назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства. Оно отвечает за радиационную, биологическую и химическую безопасность населения. Занимается фундаментальными исследованиями и охраняет здоровье работников организаций с опасными условиями труда.

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