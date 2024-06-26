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Россия высылает шеф-корреспондента австрийского ORF

16:50
  • среда
  • 26 июня 2024

Это ответ на отзыв Веной аккредитации у корреспондента ТАСС

МИД России 26 июня вызвал шеф-корреспондента московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Каролу Шнайдер. Журналисту предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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В сообщении МИД подчеркивается, что этот шаг – ответная мера на продолжающуюся дискриминацию Веной сотрудников российских СМИ. Ранее автрийские власти решили отозвать аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Арины Давидян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее пообещала, что Москва примет ответные меры в отношении австрийских журналистов. В ведомстве отметили, что аккредитация Каролы Шнайдер может быть восстановлена – если Вена пересмотрит решение в отношении Арины Давидян.

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