Россия высылает шеф-корреспондента австрийского ORF

Это ответ на отзыв Веной аккредитации у корреспондента ТАСС

МИД России 26 июня вызвал шеф-корреспондента московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Каролу Шнайдер. Журналисту предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД подчеркивается, что этот шаг – ответная мера на продолжающуюся дискриминацию Веной сотрудников российских СМИ. Ранее автрийские власти решили отозвать аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Арины Давидян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее пообещала, что Москва примет ответные меры в отношении австрийских журналистов. В ведомстве отметили, что аккредитация Каролы Шнайдер может быть восстановлена – если Вена пересмотрит решение в отношении Арины Давидян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram