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Суд заочно арестовал экс-председателя правления группы ГАЗ

17:45
  • среда
  • 26 июня 2024

Эберхардсон объявлен в международный розыск

Бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эрик Эберхардсон арестован заочно. Решение в отношении шведского бизнесмена, экс-председателя правления группы ГАЗ принял Таганский суд Москвы.

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В сообщении суда, которое приводит РИА Новости, отмечается, что об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Эберхардсон арестован на 2 месяца.

Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ. Гражданина Королевства Швеции обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск.

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Председатель правления группы ГАЗ Эрик Эберхардсон
Председатель правления группы ГАЗ Эрик Эберхардсон
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