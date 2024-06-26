Суд заочно арестовал экс-председателя правления группы ГАЗ

Эберхардсон объявлен в международный розыск

Бывший топ-менеджер группы ГАЗ Эрик Эберхардсон арестован заочно. Решение в отношении шведского бизнесмена, экс-председателя правления группы ГАЗ принял Таганский суд Москвы.

В сообщении суда, которое приводит РИА Новости, отмечается, что об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Эберхардсон арестован на 2 месяца.

Эрик Эберхардсон в 2006-2007 годах был председателем правления группы ГАЗ. Гражданина Королевства Швеции обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск.

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