Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде. Главное

Несколько дней назад туда вернулась самая знаменитая икона кисти Андрея Рублева

У Троицкого собора Владимира Путина встречает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент приехал поклониться святыне. Знаменитую икону Андрея Рублева, которую тот в 15 веке написал специально для этого храма, перевезли сюда несколько дней назад, в канун праздника Святой Троицы. Бережно, буквально не дыша - на специальном транспорте для предметов искусства. Установили в герметичном киоте с защитным стеклом и идеальными условиями хранения.

Событие это сложно переоценить. "Троица" - пожалуй, главное произведение древнерусской культуры, причем мирового значения. Неслучайно искусствоведы называют ее "наша Мона Лиза". Идеалом выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге ее признали еще при Иване Грозном.

Почти сто лет святыня хранилась в Третьяковской галерее. И вот теперь - тщательно отреставрированная - вернулась на свое историческое место - в иконостас Троицкого собора, справа от Царских врат, рядом с мощАми Сергия Радонежского. Туда, где находилась половину тысячелетия. Такое решение в прошлом году принял президент.

В духовный центр России - в эдакий православный Ватикан - решено превратить вообще весь Сергиев Посад. Макет проекта развития города Владимиру Путину представили в Митрополичьих покоях Лавры. Будут отреставрированы исторические здания, связанные с подвигами новомучеников. Созданы новые музеи. Благоустроены парки, прогулочные маршруты, зоны отдыха

После презентации Путин попрощался с патриархом и уже было сел в машину. Но тут услышал, что его зовут люди - сотни прихожан Троице-Сергиевой лавры. Президент тут же вышел из автомобиля и направился к ним.

Главе государства жали руку, признавались в любви, кричали "спасибо за все!". Говорят, чтобы вот так близко увидеть Владимира Путина и пообщаться с ним, ждали долгих 5 часов. Некоторые пришли в свой день рождения.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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