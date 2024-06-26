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Глава ФТС рассказал Мишустину о развитии службы

22:15
  • среда
  • 26 июня 2024

Таможенники активно внедряют цифровые технологии

Поступления таможенных платежей в бюджет в этом году составили по импорту более двух триллионов рублей, по экспорту - свыше 467 миллиардов. Такие данные привел руководитель ФТС Валерий Пикалёв на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Глава службы рассказал, что таможенники активно внедряют цифровые технологии. Оформление становится более удобным и быстрым. Уже свыше 99% деклараций формируются в электронных центрах.

Кроме того, служба помогает участникам СВО - оказывает им социальную поддержку и предоставляет жилье. По поручению президента, ФТС запустила программу "Время героев". В ее рамках - защитники Отечества могут пройти курсы повышения квалификации, а после выйти на работу в ведомство.

"Очень важно, что вы сказали об участниках специальной военной операции, которыми вы занимаетесь. Президент неоднократно говорил, что участники специальной военной операции, наши защитники, должны занимать места в государственном управлении. Федеральная таможенная служба – это то место, где абсолютно точно многие навыки ребят, которые защищают нашу страну, пригодились бы", - отметил Мишустин.

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