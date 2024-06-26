На дне Ладожского озера нашли древний пиратский корабль

На глубине 35-ти метров

Температура воды на дне Ладожского озера даже в самые жаркие дни всего 3-4 градуса, без риска для жизни можно работать на глубине не дольше 18 минут. Поэтому сначала дайверы выпускают подводный дрон, потом уже ныряют сами.

Исследователей очень поразило необычное изображение на борту носовой части. Огромный позолоченный барельеф в виде морского существа - с чешуей, крыльями. По своему оснащению судно непохоже ни на один из известных типов. Первые же находки подтвердили - на дне лежит что-то очень необычное.

Элементы изысканного убранства, глиняная посуда ручной работы, латунная деталь старинного правого двигателя. Затонувший пароход был построен примерно в середине 19 века на шведских или финских верфях. Это определили по дате на фарфоровой раковине - кстати, небывалая роскошь для судов того времени. А еще по надписям на огнеупорном кирпиче - ими, скорее всего, была выложена корабельная печь.

"Именно этот кирпич был произведен на юге Швеции. Производство кирпичей в этом месте началось в 1832 году", - рассказал Станислав Трофимов, участник научно-исследовательского проекта 1XPedition.

Еще одна загадка - на судовом колоколе нет названия парохода, а ведь его на рындах традиционно гравируют до сих пор. Это, а еще небольшое количество обнаруженных белых бусин, похожих на речные жемчужины, и изображение таинственного дракона на бортах навело исследователей на неожиданную мысль. Возможно, они наткнулись на пиратский корабль. В 19 веке украшениям носовой части судов придавалось огромное значение, а изображения морских чудовищ - левиафанов - как раз очень любили морские разбойники.

Пиратство на Ладоге действительно существует с незапамятных времен. Здесь проходил известный древний торговый путь "из варяг в греки". И пиратские шайки часто нападали на проходящие здесь купеческие суда. Есть даже предание об одном раскаявшимся атамане. Его судно однажды попало в страшнейшей шторм на Ладоге, и он дал обет: если не погибнет – прекратит заниматься разбоем. Выбравшись на берег живым, слово свое сдержал и стал монахом. Позже был причислен к лику святых. Известен в народе как Святой Киприан.

Комплексная экспедиция "Наследие Ладожских глубин" проходит с 2017 года. Команда дайверов из Орла вместе со специалистами морской геодезии и учеными-археологами ведут поиск утраченных старинных колоколов со звонницы Валаамского монастыря, который стоит посреди озера на острове. Колокола оставили на льду монахи, эвакуируясь из обители во время Зимней войны. Вернуться не успели, колокола затонули. Каждый год, исследуя поэтапно ладожское дно с помощью современных приборов, дайверы находят артефакты разных эпох, которые озеро бережно хранит веками

"Благодаря холодной воде, отсутствию живности, кораллов и всего такого судно в идеальном "сохране". Если бы этот корабль находился где-нибудь в Средиземном море или в Индийском океане, он давно бы превратился в какой-нибудь обросший риф. Ладожская вода - это ну просто музейный консервант", - отметил, Сергей Куликов, руководитель научно-поисковой экспедиции.

Таинственный пароход дайверы пока изобразили на бумаге по памяти - все, что удалось разглядеть при кратком погружении. Точные замеры судна и артефакты, поднятые со дна, отправят на исследование в Институт археологии РАН. В августе экспедиция вернется сюда уже с командой ученых. .

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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