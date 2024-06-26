Кандидатуру Марка Рютте на пост главы Североатлантического альянса уже согласовали

Новый генсек НАТО на своего предшественника даже внешне чем-то похож. Небольшая разница у них и в возрасте. А главное - рассуждения как под копирку. Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга не сейчас. У действующего главы оборонного альянса контракт до октября. А Рютте должен завершить дела на посту премьер-министра Нидерландов.

Столтенберг не раз уговаривал коллег найти ему преемника. 65-летнего норвежца можно понять: руководить раздираемой противоречиями организацией - то еще удовольствие. На Рютте возлагают большие надежды. В Европе за ним закрепилось прозвище "тефлоновый Марк": на посту премьера Нидерландов он смог продержаться 14 лет. Сначала политик кокетничал: говорил - лучше бы альянс возглавила женщина, а ему по душе - работать учителем в школе. И тем не менее он лично отправился уговаривать Реджепа Эрдогана, который выступал против его кандидатуры. А Виктору Орбану пообещал - Будапешт сможет отказаться от участия в любых кампаниях НАТО на Украине.

Через две недели состоится большая встреча НАТО в Вашингтоне. В ее преддверии Олаф Шольц выступил с обращением в Бундестаге. Начал канцлер с напоминания, что не так уж далеко от Берлина идут боевые действия. Потом ненавязчиво добавил: инфляция в Германии, кстати, из-за развязанного Россией конфликта. В конце пообещал, что НАТО не станет участником конфликта на Украине. Речь была такой захватывающей, что депутаты в основном сидели в телефонах. И очнулись, лишь когда кто-то чихнул.

Обещать Киеву членство в НАТО Шольц не стал. Не все в Бундестаге в восторге от этой идеи. Сара Вагенкнехт напомнила, что дело даже не в военном конфликте, а в головокружительном уровне коррупции и весьма формальном отношении Украины к букве закона.

На встрече альянса в июле приглашения в организацию украинцы не получат точно. Об этом заявил Дэвид Кэмерон во время разговора с пранкерами: главе британского МИДа позвонили Вован и Лексус и представились Петром Порошенко.

Про переговоры между Россией и Украиной на Западе говорят уже без энтузиазма. Саммит в Швейцарии ожидаемо результатов не принес. Позиция Москвы прежняя: диалогу с Европой Кремль открыт на основе признания территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции. Так как срок полномочий Зеленского истек, договариваться сейчас не с кем. Да и решения принимаются в Белом доме, а не на Банковой.

"Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе отказа от дискриминации всего русского на Украине, отказа от героизации нацистов, на основе превращения Украины в нормальное светское государство", - отметил Сергей Лавров.

Если Украина не согласится на мирное соглашение с Россией, заявил в интервью The Times Найджел Фарадж, то она потеряет каждого молодого украинца. До этого британский политик уже не раз повторял, что Москву спровоцировал Запад. Впрочем, и Европа, и Штаты продолжает накачивать Киев оружием: в июле Чехия вновь поставит Киеву боеприпасы. А США, по данным источников CNN в Белом доме, готовы пойти дальше: "Администрация Байдена готовится отменить фактический запрет на размещение американских военных-контрактников на Украине, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружений".

Одну из таких систем вооружений использовали для удара по Крыму. В среду, выступая в Совбезе ООН, Василий Небензя напомнил, что никто на Западе и на четвертый день после трагедии не осудил это жестокое нападение на мирных граждан: "Для этого убийства использовались американские ракеты, снаряженные кассетными боевыми частями. Более того, советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Крыму не может быть никаких пляжей и туристических зон. Он, видите ли, рассматривает Крым как военный лагерь. Таким образом, Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты. В том числе те, где находятся дети".

Накануне министр обороны США позвонил своему российскому коллеге. Это был первый контакт за год между главами военных ведомств двух стран. От него тоже осуждения теракта не прозвучало. Обсуждали в целом ситуацию на Украине. Андрей Белоусов предупредил Ллойда Остина об опасности дальнейшей поставки оружия США Киеву.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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