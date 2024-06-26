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Вашингтон обеспокоил разворот Азии в сторону России

18:03
  • среда
  • 26 июня 2024

Страны все меньше зависимы от Запада

Страны Азии прокладывают свой собственный курс. Государства от Индии до Индонезии становятся все менее зависимыми от Запада и выстраивают отношения с Россией и Китаем, пишет Bloomberg.

Иран и Россия инициировали создание единой валюты БРИКС
Турция задумалась о вступлении в БРИКС

Издание напоминает, что на прошлой неделе премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о своей заинтересованности в присоединении страны к БРИКС. Экономический блок в январе расширился за счет других стран “Глобального юга” - Ирана, Эфиопиию, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Авторы подчеркивают, что на долю БРИКС в настоящее время приходится 42% населения мира и 36% мирового ВВП.

БРИКС в этом году увеличился вдвое. И дело не только в предоставлении доступа к финансированию. Страны привлекает возможность действовать, не заискивая перед Вашингтоном или Западом. Возможность вступления в блок рассматривают также Вьетнам, Индонезия и Таиланд.

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