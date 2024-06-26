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Подполье сообщило о взрывах в районе авиазавода в Харькове

18:33
  • среда
  • 26 июня 2024

ВСУ расположили в черте города тяжелую артиллерию

Серия взрывов прогремела в Харькове. В частности, два мощных взрыва были слышны в районе авиазавода, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Ранее в среду в Харькове была объявлена воздушная тревога. Мэр города Игорь Терехов сообщал о серии взрывов, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, подполье зафиксировало два мощных "прилета" в районе харьковского авиазавода. Подпольщик также сообщил, что ВСУ расположили в черте города тяжелую артиллерию. С сегодняшнего дня в северной части Харькова не работают коммерческие офисы, закрыты отделения банков, из которых вывезены все наличные средства.

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