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Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру

18:50
  • среда
  • 26 июня 2024

Президент России встретился с патриархом Кириллом

Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье. Президент России встретился с главой русской православной церкви патриархом Кириллом, сообщила пресс-служба Кремля.

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Патриарх Кирилл встречал главу государства у Троицкого собора. Они вошли в храм, где Путин поклонился иконе "Святая Троица" Андрея Рублева, а также мощам преподобного Сергия Радонежского.

Икону "Троица" работы привезли в храм 22 июня. В преддверии Дня Святой Троицы, который верующие в этом году отмечали 23 июня, ее доставили в лавру на автофургоне.

Путин принял решение о возвращении святыни на ее историческое место в мае 2023 года. Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея летом того же года заключили договор о передаче иконы. С 5 января 2024 года она находилась временно в храме Христа Спасителя в Москве и была доступна для общенародного поклонения.

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