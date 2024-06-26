Закрытие Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" состоится 29-30 июня

На дневные концерты вход будет свободным, на вечерние - по регистрации

29 и 30 июня состоится закрытие II Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье", сообщили в пресс-службе.

"Заключительные фестивальные концерты пройдут под открытым небом – в большом амфитеатре парка "Зарядье". На закрытии фестиваля и шестого концертного сезона зала "Зарядье" 30 июня в 21:00 будет представлена современная постановка балета "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского в исполнении фестивального оркестра, музыкальный руководитель и дирижер – Иван Рудин. Своей версией классического балета поделятся хореограф-постановщик Артемий Манукян и танцевальный коллектив Banda I’ll – двукратный чемпион мира на World Hip Hop Dance Championship 2019 и 2021", - говорится в сообщении.

Также перед гостями выступят джазовая певица Этери Бериашвили, квартет Алексея Черемизова и Фабио Лепоре, группа Theodor Bastard, Московский народный хор.

На дневные концерты вход будет свободным, на вечерние - по регистрации. Она откроется 27 июня.

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