Совет активных жителей "Наш дом – Москва" создали в Южном административном округе

Власти налаживают коммуникацию с москвичами

Власти налаживают коммуникацию с москвичами для решения важных вопросов сферы ЖКХ. С этой целью создан Совет активных жителей многоквартирных домов "Наш дом – Москва", который уже заработал в Южном административном округе столицы для районов Зябликово, Братеево и Москворечье-Сабурово.

Как рассказал замначальника Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов, первые итоги работы совета подвели в рамках круглого стола, который прошел в районе Зябликово. В нем участвовала депутат Госдумы, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам Селиверстова, одна из инициатив совета – организовать обучение для активных жителей. В результате старшие по домам смогут глубже погрузиться в тему ЖКХ, изучить законодательные аспекты. Представитель органа жилищного надзора подчеркнул, что далеко не все граждане понимают, куда надо обращаться в том или ином случае. Поэтому так важно создать единый сервис, чтобы можно было направить одно обращение, зная, что оно поступит в нужное ведомство.

Совет начал работу чуть больше месяца назад. За это время удалось провести более 35 встреч с активом жителей, обработать 181 обращение. Уже решено более 70 проблем – в частности, установлены козырьки, налажена уборка, устранены поломки, приводит слова Селиверстова Агентство городских новостей "Москва".

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