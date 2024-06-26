Путин обсудил с и.о. президента Ирана сотрудничество в энергетике

Стороны удовлетворены взаимодействием
Президент России Владимир Путин обсудил вопросы взаимовыгодного сотрудничества с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. О телефонном разговоре лидеров сообщила пресс-служба Кремля.
Путин пожелал народу Ирана успешно провести президентские выборы. Российский лидер уверен, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей.
Путин и Мохбер выразили особое удовлетворение взаимодействием в сфере энергетики, которое продвигается весьма успешно. Также лидеры отметили реализацию совместных масштабных инфраструктурных проектов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram