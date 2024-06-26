Путин обсудил с и.о. президента Ирана сотрудничество в энергетике

Стороны удовлетворены взаимодействием

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы взаимовыгодного сотрудничества с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. О телефонном разговоре лидеров сообщила пресс-служба Кремля.

Путин пожелал народу Ирана успешно провести президентские выборы. Российский лидер уверен, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей.

Путин и Мохбер выразили особое удовлетворение взаимодействием в сфере энергетики, которое продвигается весьма успешно. Также лидеры отметили реализацию совместных масштабных инфраструктурных проектов.

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