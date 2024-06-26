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Крушение пассажирского поезда в Коми. Что известно на данный момент

20:31
  • среда
  • 26 июня 2024

Причиной аварии стал подмыв полотна

При крушении пассажирского поезда в Коми могли пострадать до 70 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной аварии, по сообщениям РЖД, стал "подмыв полотна в результате обильных осадков".

Всего в поезде Воркута – Новороссийск находились 232 пассажира. Девять вагонов из 14 сошли с рельсов в районе города Инта к юго-западу от Воркуты.

Организованных групп детей в поезде не было. В Инте подготовили два пункта временного размещения для людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Авария пассажирского поезда
Авария пассажирского поезда
Авария пассажирского поезда
Авария пассажирского поезда
Авария пассажирского поезда
Авария пассажирского поезда
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