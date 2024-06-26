Крушение пассажирского поезда в Коми. Что известно на данный момент

Причиной аварии стал подмыв полотна
При крушении пассажирского поезда в Коми могли пострадать до 70 человек, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Причиной аварии, по сообщениям РЖД, стал "подмыв полотна в результате обильных осадков".
Всего в поезде Воркута – Новороссийск находились 232 пассажира. Девять вагонов из 14 сошли с рельсов в районе города Инта к юго-западу от Воркуты.
Организованных групп детей в поезде не было. В Инте подготовили два пункта временного размещения для людей.
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