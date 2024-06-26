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Два десятка человек пострадали в результате крушения поезда в Коми

20:51
  • среда
  • 26 июня 2024

На место отправились бригады медиков

Названо предварительное число пострадавших в результате крушения поезда в Коми. По данным мэра Инты, в районе которой произошла авария, Владимира Киселева, пострадали около 20 пассажиров. Трое из них в тяжелом состоянии.

Крушение пассажирского поезда в Коми. Что известно на данный момент
СК сообщил подробности крушения поезда в Коми

Глава Коми распорядился сформировать бригады медиков. Они в срочном порядке отправятся на место схода вагонов пассажирского поезда, сообщил Владимир Уйба. Глава региона уточнил в Telegram, что бригады медработников формируются из числа сотрудников ЦРБ Инты.

Уйба подчеркнул, что в бригадах - опытные специалисты. Они окажут пострадавшим первую помощь: обезболят, остановят кровотечение. Решение о госпитализации в Интинскую ЦРБ будет приниматься врачами на месте.

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