ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова раскрыла цели договора России и КНДР

21:16
  • среда
  • 26 июня 2024

Москва и Пхеньян не планируют военного союза по западным лекалам

Цель договора о стратегическом партнерстве России и КНДР – вовсе не формирование военного союза по западным лекалам. Соглашение не направлено против третьих стран, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Кульминацией визита Путина в КНДР стало подписание договора о стратегическом партнерстве
Профессор ВШЭ Лузянин объяснил значимость договора между Россией и КНДР

Как пояснила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры. Они направлены на купирование угроз со стороны коллективного Запада.

Захарова назвала соглашение важным механизмом гарантий региональной безопасности. Она подчеркнула, что партнерство Москвы и Пхеньяна осуществляется строго в рамках международного права. Так, статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН - в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Визит президента России Владимира Путина в КНДР
Визит президента России Владимира Путина в КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.