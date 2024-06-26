Захарова раскрыла цели договора России и КНДР

Москва и Пхеньян не планируют военного союза по западным лекалам

Цель договора о стратегическом партнерстве России и КНДР – вовсе не формирование военного союза по западным лекалам. Соглашение не направлено против третьих стран, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как пояснила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Москва и Пхеньян, переосмыслив подходы к обеспечению собственной безопасности, приняли законные меры. Они направлены на купирование угроз со стороны коллективного Запада.

Захарова назвала соглашение важным механизмом гарантий региональной безопасности. Она подчеркнула, что партнерство Москвы и Пхеньяна осуществляется строго в рамках международного права. Так, статья 4 Договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН - в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

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