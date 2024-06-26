Это ответная мера на антироссийскую политику властей

МИД России предпринял ответные шаги на антироссийские действия властей Австралии. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц вводятся австралийским правительством в рамках русофобской кампании "коллективного Запада".

Официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры. С учетом этого МИД продолжает работу над актуализацией российского "стоп-листа". Въезд в Россию на бессрочной основе закрывается для 27 австралийцев. Это бывшие политические деятели, руководители австралийских компаний, журналисты и общественные деятели, которые формируют антироссийскую повестку дня в этой стране.

Аналогичная русофобская политика руководства Новой Зеландии также удостоилась ответа Москвы. Въезд в Россию на бессрочной основе закрывается для 36 новозеландцев. Это деятели, ответственные за формирование антироссийских настроений.

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