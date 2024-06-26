Крушение пассажирского поезда в Коми. Все подробности случившегося

ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Инта

В Коми не менее 40 человек пострадали в результате схода вагонов поезда, который следовал из Воркуты в Новороссийск. Состояние семерых пассажиров, в том числе ребенка, оценивается как тяжелое, об этом сообщили в Минздраве.

Известно, что ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Инта. Однако к этому месту невозможно добраться на автомобиле, вокруг густой лес и болота. Опрокинулись девять вагонов из 14.

По информации транспортной прокуратуры, всего в поезде ехали 232 пассажира. Для эвакуации людей были направлены вспомогательные составы. Также задействованы несколько вертолетов санавиации с реанимационными бригадами.

Доставлять потерпевших будут в Инту, для них подготовлены пункты размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Предварительной причиной случившегося названо разрушение железнодорожного полотна из-за паводка.

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