Российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Владимир Путин проводит совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Кремле.



Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. Также президент заявил, что флот России пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия.

Другие заявления президента:

- Путин отметил важность решения вопроса обеспеченности кадрами в кораблестроении;

- Предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок;

- В судостроении должны быть созданы привлекательные условия труда, сотрудники должны иметь достойные высокие зарплаты.

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