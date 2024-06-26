ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин проводит совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения

23:34
  • среда
  • 26 июня 2024

Российский флот получит в 2024 году более 40 новых кораблей

Владимир Путин проводит совещание, посвящённое развитию отечественного кораблестроения. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в Кремле.


Путин заявил о необходимости защищать флот от дальнобойных ракетных ударов. Также президент заявил, что флот России пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия.

Другие заявления президента:

- Путин отметил важность решения вопроса обеспеченности кадрами в кораблестроении;

- Предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок;

- В судостроении должны быть созданы привлекательные условия труда, сотрудники должны иметь достойные высокие зарплаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.