Генерал Сунига, которого экс-президент Боливии Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил: "Мы вернем себе родину".

В Боливии возможен госпереворот с участием армии. Об этом в среду, 26 июня, сообщили местные СМИ.

Генерал Сунига, которого экс-президент Боливии Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил: "Мы вернем себе родину". Он добавил, что армия недовольна президентом. В соцсетях распространяются кадры, на которых происходит штурм президентского дворца.

Правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота.

По неподтверждённым данным, генерал Хуан Хосе Сунига, встретился с президентом Луисом Арсе. Также сообщается, что военные уже покинули здание правительства.

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