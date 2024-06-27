Колокольцев: ряд западных государств пытаются исключить Россию из Интерпола

Это происходит с желанием обойти все уставные документы организации

Ряд западных государств пытаются исключить Россию из Интерпола с обходом всех уставных документов организации. Об этом в четверг, 27 июня, заявил Владимир Колокольцев.

На встрече с заместителем генсека ООН министр внутренних дел РФ также призвал к оценке со стороны организации ударов ВСУ по Крыму, произошедших 23 июня.

Кроме того, на встрече была затронута тема приостановки членства России в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которая является юридически необоснованной, сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram