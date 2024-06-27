Экотеррористы: на Западе экологическая повестка дошла до абсурда

Доходит от откровенного вандализма

Праздник, который отменили. Флорида - рай! Край вечного веселья, где сёрферы с бронзовыми телами рассекают ласковые волны, все улыбаются - и бесконечно счастливые дети млеют от фастфуда и запускают в небо воздушные шары. Стоп! Вот с шарами незадача.

"Скоро запуск воздушных шаров станет незаконным. Губернатор Десантис только что подписал новый закон".

Что за удар по невинным развлечениям? Губернатор Флориды Рон Десантис вовсе не собирался лишить малолетних сограждан простых радостей - экологическая повестка подсказала. Детям до 6 лет наказание не грозит, а вот 7-летним и старше за несанкционированный запуск воздушного шара - штраф 150 долларов.

Это Дания. Тут подсчитали, что потребление говядины приводит к выбросам углекислого газа в объеме 8 миллионов тонн в год, что эквивалентно 40 процентам вредных выбросов в стране. Не само потребление, конечно. Просто коровы в процессе жизнедеятельности выдают в атмосферу тонны метана. Теперь датским фермерам придётся платить налог 100 евро в год с каждой рогатой головы. Выбросы это, конечно, никак не уменьшит.

Это уже Испания. Малага, пляж Ла Магалет. Нет, это не вандалы устроили вечеринку с отбросами и не герои рок-н-ролла превратили побережье в мусорный полигон. Местные жители рассказывают: экоактивисты провели фестиваль, посвящённый проблемам экологии и сохранения природы. Сегодня всё, что с приставкой "эко", неприкосновенно. Даже то, что противоречит здравому смыслу и общепринятым ценностям.

Экотеррористы оранжевой краской заливают в Британии легендарный Стоунхендж. Такой призыв сократить потребление ископаемого топлива. И если вы не видите логической связи между откровенным вандализмом и борьбой за экологию, вы безнадёжно отстали от тренда.

Такая логика у тех, у кого в действительности всё не так, как на сам деле.

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