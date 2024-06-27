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Депутат Делягин оценил диалог России и США

08:58
  • четверг
  • 27 июня 2024

Есть вероятность повышения остроты конфликта

Понимают ли в Вашингтоне, к каким последствиям могут привести украинские ракетные удары по российской территории? Насколько правы те западные политики и комментаторы, которые считают, что шаги Белого дома становится всё более нелогичными? И что поддержка Вашингтоном киевского режима может втянуть сами Соединённые Штаты в глубокий кризис?

Депутат Госдумы Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Это хорошо, что они поговорили. Но бывает ситуация, когда повышение уровня взаимопонимания не снижает остроту конфликта, а повышает", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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