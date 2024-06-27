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Тульские десантники-артиллеристы уничтожают натовскую технику

08:16
  • четверг
  • 27 июня 2024

Информация о ходе СВО

Последние данные Минобороны о ходе спецоперации. 12 пунктов управления украинскими беспилотниками за сутки уничтожили подразделения группировки "Запад".

В небе боевые задачи выполняют экипажи вертолётов Ми-35М. Они наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и позициям противника.

Под Соледаром тульские десантники-артиллеристы уничтожают натовскую технику. Расчёты гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров.

На Южнодонецком направлении операторы беспилотников Восточной группировки войск используют тяжёлые промышленные коптеры типа "Баба Яга". Специалисты дополнили дрон новой системой сброса, которая несёт две мины. А также сделали его незаметным для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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