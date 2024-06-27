Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военных. Начальник радиорелейной станции прапорщик Дмитрий Бородич обеспечивал связью пункты управления российских войск, когда украинские боевики нанесли массированный удар и повредили часть оборудования. Дмитрий вместе со своим взводом под огнём ВСУ оперативно организовал резервные каналы связи. Что позволило обеспечить устойчивое управление подчинёнными подразделениями.

Гвардии рядовой Владимир Смирнов выполнял задачу по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений. Когда противник попытался прорвать нашу линию обороны, расчёт самоходного орудия под командованием Смирнова, вступил в контрбатарейную борьбу. И в ходе боя уничтожил 122-миллиметровую гаубицу Д-30 ВСУ.

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