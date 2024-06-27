В Боливии задержали главу мятежников после попытки госпереворота

Ему предъявлено обвинение в терроризме

В Боливии мятежники попытались устроить государственный переворот. Руководил их действиями генерал Хуан Хосе Сунига, ранее уволенный с поста командующего армией.

Военные заняли площадь перед домом правительства в Ла-Пасе и хотели прорваться в президентский дворец - ворота ломали бронетехникой. Беспорядки на площади продолжались около трёх часов. Всё это время внутри Дворца находился президент страны Луис Арсе. Он назначил новое руководство вооруженных сил, которое призвало военных покинуть площадь.

Солдаты выполнили этот приказ. Главу мятежников задержали, ему предъявлено обвинение в терроризме. Сейчас ситуация под полным контролем, сообщили в минобороны страны.

Напомним, в Боливии находятся крупнейшие в мире месторождения лития. Страна поддерживает дружеские отношения с Россией, а месяц назад подала заявку на вступление в БРИКС.

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