ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Боливии задержали главу мятежников после попытки госпереворота

08:31
  • четверг
  • 27 июня 2024

Ему предъявлено обвинение в терроризме

В Боливии мятежники попытались устроить государственный переворот. Руководил их действиями генерал Хуан Хосе Сунига, ранее уволенный с поста командующего армией.

Военные заняли площадь перед домом правительства в Ла-Пасе и хотели прорваться в президентский дворец - ворота ломали бронетехникой. Беспорядки на площади продолжались около трёх часов. Всё это время внутри Дворца находился президент страны Луис Арсе. Он назначил новое руководство вооруженных сил, которое призвало военных покинуть площадь.

Солдаты выполнили этот приказ. Главу мятежников задержали, ему предъявлено обвинение в терроризме. Сейчас ситуация под полным контролем, сообщили в минобороны страны.

Напомним, в Боливии находятся крупнейшие в мире месторождения лития. Страна поддерживает дружеские отношения с Россией, а месяц назад подала заявку на вступление в БРИКС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Мятеж в Боливии
Мятеж в Боливии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.