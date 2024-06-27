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Умер американский актер Билл Коббс

08:49
  • четверг
  • 27 июня 2024

Ему было 90 лет

Американский актер Билл Коббс умер на 91-м году жизни.

Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии", - сообщил брат актера на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещен в России – прим. ред.).

Россияне знают Коббса по ролям в фильмах и сериалах "Телохранитель", "Ночь в музее: Секрет гробницы", "Клан Сопрано", "Скорая помощь". Всего в фильмографии актера более 70 кинолент. В 2020 году он стал лауреатом премии Emmy за участие в телевизионном шоу Дина Дана.

Ранее стало известно о смерти канадского актера Дональда Сазерленда. Он снялся в фильмах "Голодные игры", "Гордость и предубеждение", "Ограбление по-итальянски".

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