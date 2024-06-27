В России могут ввести стипендию для учащихся в вузах родителей

В размере МРОТ

Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для учащихся в вузах родителей.

Речь идет о родителях, на чьем попечении находятся дети дошкольного возраста, передает ТАСС. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект "Семья", который стартует с 1 января 2025 года.

В настоящий момент в России уже в 452 вузах предоставляется материальная поддержка студентам, которые родили ребенка во время обучения. В 347 вузах существуют выплаты одиноким матерям или отцам.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 15%, он составит примерно 22 128 рублей.

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