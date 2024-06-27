Погибший обнаружен под вагоном сошедшего с рельс поезда в Коми

Более 40 человек пострадали в результате аварии

Тело мужчины было обнаружено под опрокинувшимся вагоном поезда "Воркута-Новороссийск". Труп нашли во время ликвидации последствий аварии, сообщил Следственный комитет. Его личность пока неизвестна.

Сообщается, что всего в результате аварии на железной дороге пострадало 46 человек. Из них десять - в тяжелом состоянии. Те пассажиры, кому не понадобилась медицинская помощь, на другом поезде отправились до пункта назначения - в Новороссийск.

Катастрофа произошла недалеко от станции Инта. Девять из 14 вагонов опрокинулись, по предварительным данным, в результате разрушения железнодорожного полотна из-за паводка. Как передает транспортная прокуратура, всего в поезде было более 200 пассажиров.

Чтобы помочь людям, к месту аварии были направлены кареты скорой помощи, однако добраться туда на автомобиле оказалось практически невозможно из-за болот и густого леса. Тогда были задействованы несколько вертолетов санавиации с реанимационными бригадами. По железнодорожным путям пустили дополнительные составы, чтобы эвакуировать попавших в катастрофу людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

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