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В Кузбассе автобус с пассажирами врезался в большегруз на трассе

09:05
  • четверг
  • 27 июня 2024

В салоне находились 29 человек

В Кемеровской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус "Новосибирск – Кемерово".
Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался в больнице

ДТП произошло на 235 километре автодороги Р-255 "Сибирь" На территории Топкинского округа. 52-летний водитель автобуса Golden Dragon не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, когда тот остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проводится ремонт.

В салоне находились 29 пассажиров. Пострадали девять человек, включая двоих детей. Четырех пострадавших доставили на скорой помощи в Кемерово, передает ТАСС.

В начале июня в Кемерове произошло резонансное ДТП с трамваем. У вагона отказали тормоза, он на больной скорости начал съезжать с горы и врезался в транспорт, который шел впереди. Пострадали 90 человек, один скончался.

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Автобус с 29 пассажирами столкнулся с грузовиком в Кемеровской области
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