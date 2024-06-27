В Кузбассе автобус с пассажирами врезался в большегруз на трассе

В салоне находились 29 человек

В Кемеровской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус "Новосибирск – Кемерово".

ДТП произошло на 235 километре автодороги Р-255 "Сибирь" На территории Топкинского округа. 52-летний водитель автобуса Golden Dragon не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, когда тот остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проводится ремонт.

В салоне находились 29 пассажиров. Пострадали девять человек, включая двоих детей. Четырех пострадавших доставили на скорой помощи в Кемерово, передает ТАСС.

В начале июня в Кемерове произошло резонансное ДТП с трамваем. У вагона отказали тормоза, он на больной скорости начал съезжать с горы и врезался в транспорт, который шел впереди. Пострадали 90 человек, один скончался.

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