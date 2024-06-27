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ФСБ обнаружила схрон со взрывчаткой в Мариуполе

08:57
  • четверг
  • 27 июня 2024

Его заготовили украинские диверсанты в 2022 году

В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

В ведомстве рассказали, что схрон был заготовлен диверсантами еще в 2022 году для совершения терактов в Мариуполе.

Всего в схроне были спрятаны 18 килограммов пластида, десятки мин, гранатометных выстрелов, грант.

В ФСБ добавили, чт взрывчатку уничтожили на полигоне.

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