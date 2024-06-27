ФСБ обнаружила схрон со взрывчаткой в Мариуполе

Его заготовили украинские диверсанты в 2022 году
В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщили в управлении ФСБ по ДНР.
В ведомстве рассказали, что схрон был заготовлен диверсантами еще в 2022 году для совершения терактов в Мариуполе.
Всего в схроне были спрятаны 18 килограммов пластида, десятки мин, гранатометных выстрелов, грант.
В ФСБ добавили, чт взрывчатку уничтожили на полигоне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram