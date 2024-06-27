Собянин: Более 30 активностей пройдет в Москве в рамках летнего цикла проекта "Время добра"

Присоединиться к добрым и полезным событиям может любой желающий

В Москве стартует летний сезон волонтёрского проекта "Время добра". Он пройдёт с 29 июня по 7 июля. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Программа мероприятия включает более тридцати активностей на разных площадках города. Посетителей ждут спортивные соревнования, творческие студии, а также экологические и социальные акции. Все изделия, созданные на мастер-классах, будут переданы в благотворительные фонды.

Как отметил Сергей Собянин, присоединиться к добрым и полезным событиям может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта "Мосволонтёр".

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