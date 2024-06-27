Внучка не узнала разболевшуюся Светлану Немоляеву

Артистка угодила в больницу

87-летняя Светлана Немоляева попала в больницу две недели назад и только недавно выписалась. У артистки, прославившейся благодаря таким фильмам как "Гараж" и "Служебный роман", был диагностирован ковид. В клинику знаменитую актрису доставила скорая помощь.

О том, что со Светланой Немоляевой что-то не так, забеспокоилась ее внучка, актриса Полина Лазарева. "Я через силу пошла в театр играть. А внучка меня увидела и сказала: "Бабушка, что с тобой? На тебе нет лица. Я просто тебя не узнаю". Оказалось, что у Светланы Немоляевой подскочила температура, хотя у нее такого не было никогда в жизни. По словам артистки, для нее 38 градусов равносильно за 40.

Легендарная актриса не из тех, кто отменяет свои спектакли. Но в этот раз ей пришлось изменить своим правилам. Мало того, что ей предстояло играть сложную постановку, так еще она себя очень плохо чувствовала. В итоге Светлану Немоляеву увезли в клинику на Войковской. Там актрису быстро поставили на ноги.

"Я была потрясена. Во-первых, Собянин, надо отдать ему должное, произвел огромные изменения. Огромная площадь у этой больницы, большая территория – он все снес и все построил заново – все боксы инфекционные, всю аппаратуру, которая там нужна, закупил, там все есть. Изумительный персонал, изумительный по вниманию, отношению. Врачи меня, человека, которому очень много лет, после ковида поставили за неделю на ноги. Ведь обычно, если люди в возрасте попадают с ковидом, им очень трудно выпутаться. Но тут всё делали, чтобы я встала на ноги. И уколы у меня были, и лекарства прям горстью на обед-завтрак-ужин, и дышала через маски", - сообщила Светлана Немоляева в беседе с "АиФ".

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