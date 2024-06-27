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Количество погибших при сходе поезда в Коми увеличилось до двух

09:07
  • четверг
  • 27 июня 2024

Судьба еще одного пассажира выясняется

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до двух.

Уточенные данные о количестве погибших приводит РИА Новости со ссылкой на РЖД. В компании рассказали, что пока не установлена судьба еще одного пассажира.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Девять вагонов поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсом накануне вечером. В поезде в этот момент находилось почти 200 пассажиров и 20 работников железной дороги. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.

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