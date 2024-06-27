"Все мифы, что она такая-сякая, надо развеять": чем хорош отдых в Северной Корее

Страна не проигрывает Турции и Египту

На днях губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в июле начнут ходить пассажирские поезда между российским Владивостоком и северокорейским Расоном. Туризм в эту страну набирает популярность среди россиян. Согласно некоторым данным, за последние месяцы путевки в Северную Корею подорожали на 15%. Добраться туда можно самолетом и поездом.

Председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева отметила, что была одним из "первых пилотов", и цены на поездку в Северную Корею изначально были высокими.

"Если лететь в Пхеньян на самолете, отдых обойдется ориентировочно в 950 долларов в неделю, сам билет до 60 тысяч рублей и 350 долларов обслуживание", - отметила Кудрявцева.

По ее словам, "горнолыжка у них шикарная". Все хорошо и с пляжным отдыхом. Кудрявцева утверждает, что вдоль побережья множество отелей на любой карман: "есть и четыре, и пять звезд".

"Сама по себе страна интересная. Все мифы о Северной Корее, что она такая-сякая, надо развеять. Это динамично развивающаяся страна, принимают туристов они очень хорошо", - подчеркнула Ольга Кудрявцева для НСН.

Она убеждена, что в сравнении с Турцией и Египтом Северная Корея не проигрывает, при этом высказала мнение, что многих наших туристов может смущать высокая цена на отдых в КНДР.

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