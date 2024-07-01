Рост ЖКХ и увеличение пенсий: Что изменится с 1 июля для россиян

Комиссия при оплате коммуналки отменяется, но не для всех

С 1 июля в России вступят в силу несколько важных нововведений. Можно будет вернуть украденные деньги, упростится получение социальной поддержки, вырастут пенсии. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Льготы при оплате ЖКХ

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, а также ветераны боевых действий и члены их семей с 1 июля будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Для всех остальных комиссия останется прежней - 1-2% от общей суммы платежа.

Банки вернут украденные деньги

С 1 июля вступает в силу закон о возврате украденных мошенниками денег. Теперь банки будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не ушли к мошенникам. Если перевод все же состоялся, то кредитным организациям придется компенсировать украденные деньги.

Ипотека с господдержкой закрылась

С 1 июля перестает действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Программа была введена как антикризисная мера в 2020 году, но ее неоднократно продлевали. За это время ставка перестала соответствовать реалиям финансового рынка. Остальные льготные ипотечные программы сохраняются, но с небольшими изменениями.

Повышение тарифов ЖКХ

Во втором полугодии 2024 года граждан ожидает повышение тарифов за ЖКУ. В каждом регионе установлен свой индекс изменения стоимости. С тарифами Москвы можно ознакомиться здесь.

Увеличение пенсий

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсии. Это, в первую очередь, граждане старше 80 лет, военные пенсионеры, жители новых российских регионов, а также пенсионеры, закончившие трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Также с понедельника меняются правила выплаты пенсионных накоплений. Теперь граждане смогут получить накопительную пенсию в упрощенном порядке. Для получения всей суммы нужно, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 10% от федерального прожиточного минимума на пенсионера.

Новые правила получения кредитов

Получить кредит теперь будет сложнее. С 1 июля начнет действовать надбавка к коэффициентам риска по кредитам. То есть чем более закредитованным является потенциальный клиент, тем больше риск, что банк не одобрит заем. Если кредитная нагрузка превышает 50%, то банк может давать не больше 20% займов, уточняет "Коммерсант".

Кроме того, изменится очередность погашения задолженности по потребкредиту. Теперь в первую очередь будут гаситься проценты, а пени и штрафы потом.

Загранпаспорт подорожает

С 1 июля подорожает получение заграничного паспорта нового образца. Теперь пошлина составляет шесть тысяч рублей для взрослых (было пять тысяч) и три тысячи рублей для детей (было 2,5 тысячи).

Кроме того, вырастет госпошлина, связанная с получением гражданства. С подробностями можно ознакомиться тут.

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