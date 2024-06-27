Путин провел совещание по вопросам развития кораблестроения. Главное

Президент призвал создать в судостроении привлекательные конкурентные условия труда

Комплексное укрепление Военно-морского флота: оснащение современными видами оружия и глубокая модернизация техники. Эти темы обсудил Владимир Путин в Кремле. Накануне поздно вечером президент провёл совещание по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности России. Глава государства призвал просчитывать все возможные риски и планировать адекватный ответ на современные угрозы.

Совещание по вопросам развития отечественного кораблестроения - своего рода сверка часов. В прошлом году Минобороны получило 33 боевые единицы, в этом должны более 40. В основах госполитики заложены ориентиры комплексного развития ВМФ, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие до 2030 года. Владимир Путин предлагает при формировании госзаказа расширить горизонты планирования на десятилетия - не менее чем до середины века.

"Что позволит не только просчитать, обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантировать переход на следующее поколение военно-морской техники, более высокого технико-тактического уровня. Именно эти задачи сейчас стоят перед нашей Армией и Флотом. И на них мы должны сосредоточить финансовые и организационные ресурсы, сконцентрировать научный потенциал", - отметил Путин.

Уже сегодня очевидна потребность дооснащения кораблей дополнительными огневыми средствами. В том числе ручными и автоматическими пулеметами, расчетами беспилотников. К этому подталкивают возрастающая степень геополитического напряжения, регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и конкретные действия по реализации подобных угроз. Глава государства призвал относиться ко всему этому максимально серьезно и планировать адекватный ответ. А для этого укреплять наши армию и флот.

"Для повышения боевой устойчивости сил Флота надо уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника", - сообщил Путин.

Путин отметил важность цифровизации проектирования, перевода конструкторской и технологической документации в электронный вид. Но так, чтобы передача данных между всеми участниками процесса была защищена. Президент обратил внимание: весь процесс кораблестроения должен быть сбалансирован - от госзаказа до смежных производств.

"Сегодня многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – загружены "на полную". Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков сдачи кораблей, предстоит форсировано модернизировать предприятия, увеличивать объёмы производства оборудования и комплектующих. Ряд мер на этот счёт принят, поручения были даны", - отметил Путин.

Ну и важнейшая составляющая любого процесса - кадры! Владимир Путин призвал создать в судостроении действительно привлекательные конкурентные условия труда. Что, естественно, подразумевает высокие зарплаты. Проверка прокуратуры показала: пока они достаточно скромные.

Но не только в деньгах залог успеха развития отечественного кораблестроения. Повышение квалификации, переподготовку сотрудников, запуск социальных программ для поддержки специалистов и их семей президент обозначил как общие задачи для государства, предприятий отрасли и системы образования.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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