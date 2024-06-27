До Торецка уже близко

Ситуация на передовой. Российские войска прорвали линию обороны неонацистов на Купянском направлении. Взят важный опорный пункт у Синьковки, который даст новые возможности для оперативного простора на севере от Купянска. Продвижение и на Донецком участке. Украинские радикалы бросили ключевые позиции у Раздоловки. А на Харьковском направлении сорвана крупная ротация врага.

Лес под Волчанском. Боевики вылезли из "нор". Пока затишье, собирались провести ротацию. Но и не догадывались, что позиция уже давно на мушке штурмовой группы.

Пятеро террористов запрещенного "Азова" (в России он признан террористическим и запрещен) после взрыва остались лежать за бруствером. Кто успел, бросились обратно в траншеи. Но было поздно.

Штурмовики быстро прошли линию окопов. Простреляли и забросали гранатами блиндажи. Ротация ВСУ по крайней мере на этом участке сорвана. В Часовом Яре российская группировка отбила у ВСУ еще один микрорайон. Ивановские десантники пробираются через руины к полуразбитой высотке. На пути под брошенным броневиком у националистов – пулемет. Не дает подойти к многоэтажке. Десантники подняли дроны. Первым снесли точку вместе с пулеметным расчетом. Вторым – обнаруженный во время разведки блиндаж.

Сегодня стало известно, что российские мотострелки взяли под полный контроль еще два поселка. Новоалександровку и Раздоловку. Массированная атака реактивных установок поставила крест на планах ВСУ остановить продвижение российских воск и в Торецкой агломерации.

До Торецка уже рукой подать. От поселка Дружба, куда накануне ворвались наши бойцы, до города всего 6 километров. Опасаясь, что в Торецк российские войска войдут так же стремительно, как в Волчанск, местные власти объявили принудительную эвакуацию.

А это кадры с берегов Днепра. Уже четвертый по счету комплексный удар авиации новейшими бомбами ФАБ – 3000. В прицеле экипажей оказался пункт дислокации ВСУ. Военные говорят, что в результате прямого попадания одномоментные потери националистов составили более 60 человек. Убитыми.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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