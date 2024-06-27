Жители приносят гуманитарную помощь на железнодорожный вокзал в Инте

Последние данные о происшествии с поездом

В Следственном комитете подтвердили гибель двух человек в результате схода с рельсов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в республике Коми. По предварительным данным, жертвами крушения стали двое мужчин. Девочка, которая ранее считалась пропавшей без вести, найдена живой. Всего в ЧП пострадали около 40 граждан, 10 из них, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы.

Судя по этому видео, которое снял один из пассажиров, девять вагонов сошли с рельсов, пролетели несколько метров к речке и упали набок. Всё произошло внезапно - за 10 минут до этого поезд отъехал от города Инта. Затем состав стал покачиваться, вещи полетели с полок, люди начали падать, и вагоны резко сорвались с железнодорожного полотна. Пассажирам пришлось выбираться через окна, помогая друг другу.

В поезде "Воркута-Новороссийск" ехали более 200 пассажиров - на отдых, к морю. Из 14 вагонов перевернулись девять. Предварительно, авария произошла из-за того, что насыпь размыло водой - железнодорожные пути прогнулись над образовавшейся пустотой.

В Коми давно идут дожди. Из-за бездорожья медики не сразу могли добраться к месту происшествия. Скорые пробирались по ухабам, другие врачи и сотрудники оперативных служб прибыли на спасательном поезде - пассажирское сообщение на участке было временно перекрыто. Также на место вылетели санитарные вертолёты. Различные травмы, в том числе ушибы и порезы, получили 46 человек. 10 - в тяжёлом состоянии, среди них - 14-летняя девочка и семилетний ребёнок. Всех пострадавших госпитализировали, в регионе введён режим ЧС.

Под вагонами обнаружили тела двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Спасатели эвакуировали всех пассажиров поезда. Тех, кому медицинская помощь не требовалась, разместили в пунктах временного пребывания. С ними работают психологи, организовано горячее питание. Местные жители приносят гуманитарную помощь на железнодорожный вокзал в Инте. Пострадавшим выплатят компенсации. Большинство пассажиров всё же отправятся по намеченному маршруту в Новороссийск - движение поездов уже восстановлено.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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