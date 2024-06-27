В Дальнереченске сохраняется критическая ситуация

Ухудшение паводковой ситуации в Приморье. Режим ЧС ввели в Октябрьском районе. В зону подтопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. От большой земли отрезаны 9 населённых пунктов. По-прежнему сложная обстановка в Дальнереченске.

Эту ночь семья Ушаковых практически не спала. Кровати подняли, но вода все подбиралась прямо к постели.

В Дальнереченске сохраняется критическая ситуация. Город больше всего пострадал от продолжительных ливней. Сейчас здесь развернули штаб по ликвидации последствий и направили дополнительные силы спасателей.

Уровень воды в Дальнереченске продолжает подниматься. Только здесь на улице за ночь затопило еще почти на 30 сантиметров. Многие жители просто не могут выбраться из дома.

МЧС регулярно патрулируют затопленные улицы. Тем, кто оказался в водном заточении, предлагают помощь. Заявки на гуманитарную помощь регулярно поступают и в единую диспетчерскую службу. Чаще всего жителям нужна питьевая вода. Однако в продовольственном наборе – целый запас продуктов на три дня.

Некоторые дома оказались в воде по крышу. Поэтому жителям предлагают все же эвакуироваться. С собой приходится брать только самое необходимое и ценное. Но не все решаются покинуть жилье. Многие остаются, говорят, будут перебираться на крыши.

Потоки воды размыли дороги. Проезда нет к 9 населенным пунктам. Подтоплены сотни придомовых территорий по всему северу края. Местные администрации уже принимают заявления от пострадавших на компенсации.

В двух районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации. Однако пик паводка, по оценкам специалистов, еще не прошел. В Дальнереченском районе сход воды с сопок ожидается в течение двух дней.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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