Путин поздравил Зюганова с госнаградой

Президент поблагодарил главу КПРФ за многолетнюю службу Отечеству

Владимир Путин в Кремле накануне поздно вечером встретился с Геннадием Зюгановым. Президент поздравил его с юбилеем - политику в среду исполнилось 80 - и с присвоением звания Героя Труда.

Путин поблагодарил главу КПРФ за многолетнюю службу Отечеству, отметив что возглавляемая Зюгановым партия занимает исключительно патриотические позиции. В разговоре с президентом лидер коммунистов рассказал о поддержке, которую КПРФ оказывает новым регионам. Так, в Донбасс с начала спецоперации отправлены уже почти 130 гуманитарных конвоев.

"Вы и возглавляемая вами партия, она, безусловно, занимает исключительно патриотические позиции. Это чрезвычайно важно, имея ввиду ваше влияние на общество. Я вас хочу за это поблагодарить и ещё раз поздравить и с юбилеем, и с госнаградой", - отметил Путин.

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