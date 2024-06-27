Ударные дроны уничтожили позиции ВСУ в районе Белогоровки

Операторы БПЛА действовали с ювелирной точностью

Минобороны России показало кадры уничтожения позиций боевиков ВСУ в ЛНР.

Операторы БПЛА обнаружили позиции боевиков в районе поселка Белогоровка и "с ювелирной точностью" уничтожили блиндажи, огневые точки и живую силу, заявили в Минобороны России.

За минувшую ночь над территорией России были сбиты семь вражеских беспилотников: четыре над территорией Тверской области, два над Подмосковьем и один над Белгородской областью.

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