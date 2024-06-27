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На ВДНХ прошел выпускной Сеченовского университета

11:52
  • четверг
  • 27 июня 2024

Дипломы об окончании вуза получили более трёх тысяч человек

Молодых специалистов, которым предстоит двигать вперёд российскую медицину и науку, выпустили в Сеченовском университете. Торжественная церемония состоялась на ВДНХ на площадке выставки-форума "Россия".

В празднике приняли участие ректор вуза, представители Министерства здравоохранения и члены правительства. В этом году дипломы об окончании высшего учебного заведения получили свыше трёх тысяч человек. Более 200 награждены медалью "Преуспевшему".

Официальная часть сменилась концертной программой и театрализованным шоу, в котором были собраны воспоминания о лучших моментах студенческой жизни выпускников.

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Торжественная церемония выпуска молодых специалистов Сеченовского университета
Торжественная церемония выпуска молодых специалистов Сеченовского университета
Торжественная церемония выпуска молодых специалистов Сеченовского университета
Торжественная церемония выпуска молодых специалистов Сеченовского университета
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