В Москве стартовала выставка художественных работ "Семья - Душа России"

Участники прислали более полутора тысяч работ

Радость детства и традиционные семейные ценности - в исполнении мастеров-живописцев. В Москве состоялось торжественное открытие восьмой выставки художественных работ "Семья - Душа России".

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" объявили имена победителей конкурса в категориях "Профессиональные художники" и "Студенты".

В этом году участники прислали более полутора тысяч работ. Лучшие отобрали для выставки. Она продлится до конца августа, приурочена к всероссийскому празднику "День семьи, любви и верности". Картины представлены в Казаковском и Баженовском залах музея.

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