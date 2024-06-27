В Москве стартовала выставка художественных работ "Семья - Душа России"

Участники прислали более полутора тысяч работ
Радость детства и традиционные семейные ценности - в исполнении мастеров-живописцев. В Москве состоялось торжественное открытие восьмой выставки художественных работ "Семья - Душа России".
В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" объявили имена победителей конкурса в категориях "Профессиональные художники" и "Студенты".
В этом году участники прислали более полутора тысяч работ. Лучшие отобрали для выставки. Она продлится до конца августа, приурочена к всероссийскому празднику "День семьи, любви и верности". Картины представлены в Казаковском и Баженовском залах музея.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram