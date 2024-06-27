Гигантский астероид летит к Земле на огромной скорости

Апокалипсиса не будет

Крупнейший за более чем вековую историю наблюдений астероид на огромной скорости летит к Земле. Размеры этого космического объекта сопоставимы с горой Эверест. Учёные называют астероид убийцей планет и предупреждают, что он способен нанести ущерб целым континентам и вызвать катастрофические изменения климата.

Нечто размером с гору Эверест несётся к нам на огромной скорости. Такие массивные объекты не пролетали рядом с планетой более столетия. Да и вообще этот космический гость крупнее большинства астероидов в околоземном пространстве. К тому же, относится к разряду потенциально опасных. Учёные наградили небесное тело наименованием "убийца планет".

В истории Земли такое уже бывало. Самый знаменитый "убийца планет" уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад и был всего в 5 раз крупнее, чем нынешний гость. Сегодня он подойдёт к нам на минимальное расстояние - каких-то 6 с половиной миллионов километров.

Но в этот раз обойдётся. Небесное тело хоть и окажется по космическим меркам близко, но всё-таки недостаточно, чтобы устроить апокалипсис. Учёные уверяют: в ближайшую тысячу лет ни один "убийца планет" в Землю не врежется. Так что можно не опасаться и спокойно любоваться завораживающим зрелищем.

Завтра и послезавтра астероид приобретёт яркость звезды и будет виден в северном полушарии. Правда, разглядеть его можно только с помощью мощного телескопа. А ещё, если повезёт, увидим звездопад. В ближайшие дни ожидается метеорный поток "Июньские Боотиды".

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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