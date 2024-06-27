Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя

22 человека лечатся в Москве

На утро четверга, 27 июня, в больницах Севастополя остаются 42 пациента, пострадавших при обстреле Севастополя.

В их числе – 11 детей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

В московские больницы направлены 22 человека - 12 детей, 10 взрослых. Состояние девяти пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 9 пациентов в состоянии средней тяжести. Еще один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

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