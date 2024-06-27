Новая беда случилась на разрушенных железнодорожных путях в Коми

Поезд, пришедший, чтобы спасти пассажиров из опрокинутых вагонов, застрял

Новая беда случилась на железнодорожных путях, размытых паводком, в Коми. Поезд, прибывший, чтобы забрать 178 пассажиров, которые не пострадали в результате аварии, не смог с первой попытки уехать - он застрял. Локомотив остановился из-за размыва полотна на другом участке железной дороги. В экстренных службах уже сообщили, что для людей организовано питание, передают РИА Новости.

По уточненным данным, в результате аварии сошли с рельсов восемь вагонов поезда "Воркута-Новороссийск", из которых четыре опрокинулись. Всего в составе было 14 вагонов. Среди пассажиров более 40 человек пострадали, двое из них погибли. Одного человека до сих пор не могут найти.

По некоторым данным, это девушка 16 лет, которую могло во время опрокидывания вагона выбросить в реку и унести течением. Как передает телеграм-канал SHOT, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти ее. Она училась в гимназии города Инты, а также занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

Сообщается, что девушка направлялась в Пензу к родителям, которые ранее выехали из города на автомобиле. Подросток же осталась, чтобы дождаться аттестата. Провожали ее на поезд знакомые. Около 18 часов девушка позвонила родным и сказала, что все хорошо, а затем должна была отзвониться из Печоры. Но больше на связь не выходила, передает телеграм-канал Baza.

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