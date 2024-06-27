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Бастрыкин назвал число мигрантов, направленных на СВО

11:13
  • четверг
  • 27 июня 2024

Они служат в тылу

В зону проведения специальной военной операции отправили 10 тысяч получивших гражданство мигрантов.

Об этом заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Россия начала реализовывать положения Конституции и законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет.

"Более 30 тысячи получивших гражданство поставили на учет и уже порядка 10 тысячи направили в зону СВО", - сказал он.

Мигранты отправляются служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления.

Ранее в МВД заявили, что  с начала этого года из России было выслано более 30 тысячи. Это на 55% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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