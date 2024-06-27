ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Многодетным семьям отменили комиссию при оплате ЖКХ

11:32
  • четверг
  • 27 июня 2024

Изменения вступают в силу с 1 июля

С первого дня второго месяца лета жизнь россиян изменится. В частности, это касается многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для этих категорий граждан будет отменена комиссия при оплате ЖКХ. 

"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", - отметил спикер в своем телеграм-канале.

Также станет проще получать некоторые меры поддержки, в частности, регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.

Ближе к концу месяца, с 25 июля, появится возможность вернуть деньги обманутым мошенниками людям. Банки теперь будут еще тщательнее следить за переводами и начнут принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности хранения денег. А если финансовые организации пренебрегут этими новыми обязанностями, то им придется самим компенсировать украденные у клиентов деньги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Многодетная семья
Многодетная семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.