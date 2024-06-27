Многодетным семьям отменили комиссию при оплате ЖКХ

Изменения вступают в силу с 1 июля

С первого дня второго месяца лета жизнь россиян изменится. В частности, это касается многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для этих категорий граждан будет отменена комиссия при оплате ЖКХ.

"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", - отметил спикер в своем телеграм-канале.

Также станет проще получать некоторые меры поддержки, в частности, регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, детям-сиротам, лицам, пострадавшим от воздействия радиации.

Ближе к концу месяца, с 25 июля, появится возможность вернуть деньги обманутым мошенниками людям. Банки теперь будут еще тщательнее следить за переводами и начнут принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности хранения денег. А если финансовые организации пренебрегут этими новыми обязанностями, то им придется самим компенсировать украденные у клиентов деньги.

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