В Коми ищут девочку, которая пропала после схода поезда

К поискам подключились водолазы

В Коми организованы поиски девочки, которая пропала после схода пассажирского поезда.

Есть вероятность, что школьница могла выпасть в местную реку и ее унесло течением. К поискам подключились водолазы, сообщил источник "Известий". Ряд СМИ тоже пишут, что девочку до сих пор не обнаружили. При этом ТАСС в администрации Воркуты сообщили, что девочку нашли живой.

Школьница ехала в поезде одна. Родители ждали ее в Пензе, пишет telegram-канал Baza. Взрослые отправились в город на машине, а девочка решила дождаться аттестата и выехала вслед за родителями на поезде. Проводником был знакомый отца. Девочка должна была отзвониться из Печоры, но на связь так и не вышла.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный (Коми) Северной железной дороги. Пострадали более 40 человек, двое погибли – их тела обнаружили на месте схода поезда с рельсов. Всего в поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных осадков.

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